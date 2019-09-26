انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 20% في 7 أشهر

نخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 20 بالمئة في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 1.398 مليار دينار (1.97 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 بحسب بيانات الاحصاءات العامة الأردني اليوم .



وكانت فاتورة المملكة الأردنية من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية يوليو 2018 نحو 1.74 مليار دينار، ومنها شحنات غاز من مصر.



ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.