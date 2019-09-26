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اقتصاد

مبيعات التجزئة البريطانية تهبط بوتيرة أقل في سبتمبر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
مبيعات التجزئة البريطانية
مبيعات التجزئة البريطانية
رويترز
ذكر اتحاد الصناعة البريطاني اليوم أن مبيعات التجزئة البريطانية هبطت بوتيرة أقل في سبتمبر مقارنة بها في الشهر السابق حين تراجعت بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عشر سنوات.

وارتفع المؤشر الشهري لاتحاد الصناعة البريطاني لمبيعات التجزئة إلى -16 في سبتمبر من -49 في اغسطس ، مسجلا تعافيا أكبر مما توقع خبراء اقتصاديون في المتوسط في استطلاع أجرته رويترز.

وذكر الاتحاد أن الضغط مستمر على متاجر التجزئة بسبب هبوط العملة فضلا عن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأخر الواردات في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر .

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