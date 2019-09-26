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فن

يحيى خليل يحيي حفلا فى الإسكندرية.. 31 أكتوبر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:40 ص
يحيى خليل
يحيى خليل
أحمد إبراهيم
يُحيى الموسيقار يحيى خليل حفلا فى دار الأوبرا بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خليل فى الحفل عدة مقطوعات موسيقية من أعماله المتميزة التى اشتهر بها على مدار مشواره الفنى، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الجديدة.

من ناحية أخرى افتتح الموسيقار يحيى خليل الدورة الثالثة من مهرجان "حكاوى" فى شهر أبريل الماضى بمكتبة الإسكندرية، وهو أول كرنفال موسيقى من نوعه فى عروس البحر يختص بتسليط الضوء على نشر ثقافة موسيقى الجاز، وتقديمها للجمهور العادى.

ومن المعروف أن يحيى خليل سافر إلى أمريكا خلال مشواره الفنى، ومكث هناك أكثر من 15 عاما، ودرس وتألق أيضًا كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية.

يحيى خليل عميد موسيقى الجاز فى مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، وطاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من 5 آلاف حفل حول العالم.

يذكر أن يحيى خليل كان فى شهر فبراير الماضى ضيف برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى، وذلك تم عرض حلقة على فضائية cbc، وقدم "خليل" أثناء اللقاء مقطوعات حكاوى القهاوى وقارئة الفنجان التى قدمها فى التليفزيون لأول مرة، بالإضافة إلى مقطوعة "ألف ليلة وليلة" و"تانى تانى" و"دنيا"، واختتم وصلته الموسيقية بمقطوعة "كارافان" التى تضمنت صولو خاصا بأسلوبه المتفرد والمثير الذى يعجب الجمهور.

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