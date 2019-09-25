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اقتصاد

النفط يهبط 1% بفعل زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:25 م
النفط
النفط
رويترز
هبطت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة اليوم، مسجلة ثاني جلسة على التوالي من الخسائر بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وبينما تواصل السعودية تعافيا بخطى أسرع من المتوقع لإنتاجها النفطي.

وتضررت عقود النفط أيضا من صعود مؤشر الدولار، وكذلك قيام مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون بفتح تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 71 سنتا، أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 62.39 دولار للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.4%، لتغلق عند 56.49 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة بلغت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 249 ألف برميل.

وأبلغت مصادر مطلعة رويترز إن السعودية استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميًا، مُحققة تعافيًا أسرع مما كان متوقعا بعد هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية.

وقال كل من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إن الإنتاج سيعود بالكامل بنهاية سبتمبر.

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