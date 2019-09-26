اخبار البرلمان.. فرج عامر: القمة الثلاثية بين السيسي ورئيسي جيبوتي وكينيا ضربة معلم.. الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن التعيينات

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار أمس الأربعاء 25 سبتمبر.





أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وكينيا بما يحقق طموحات وتوقعات الشعبين المصري والكيني. حيث تأتى الاستثمارات المصرية بكينيا في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكينى بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، لافتًا إلى أن الاستثمارات الكينية تحتل المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.





أصدرت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، برئاسة الاستاذ رامي زهدي بيانا بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال إحدى الفعاليات مؤخرًا في نيويورك، واتصالًا بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".





أدخل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وتضمنت تحسين أحوال المعلمين، والتعاقد معهم، وشروط ومدة التعاقد معهم، إلى جانب تعديلات أخرى.





7 أيام تفصلنا على عودة دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ويستعد المجلس لإصدار مجموعة من التشريعات الهامة.





قال الدكتور ممدوح إسماعيل، رئيس برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط، إن خريطة العاملين بالجهاز الإداري في مصر تتضمن ٣ محاور الأول متعلق بالعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والثاني يخص الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والثالث بشأن الإدارة المحلية.





قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري، إن القيادة السياسية تولي ملف الإصلاح الإداري اهتماما كبيرا وتضعه ضمن الأولويات.





علق النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تصريح رئيس البنك الدولى"ديفيد مالباس" والذى قال خلاله إن مصر أعلى دول العالم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قائلا:" هذا التصريح اكبر دليل على نجاح منطومة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى".





عقدت أمانة حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة الإسكندرية ندوة تحت عنوان« حروب الجيل الرابع وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات»، وذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وحاضر فيها النائب المهندس طارق السيد أمين الحزب بالمحافظة بحضور قيادات الحزب بالإسكندرية و عدد من الشباب بالمحافظة





قالت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،إن التكنولوجيا المالية تستطيع خلق مجالات عدة في قطاع لاستثمار، بالإضافة إلي خلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق نشر ثقافة التكنولوجيا المالية والفرص الكبيرة التي تتحها للشباب في ظل الثورة الصناعية الرابعة ونتائجها المالية والتي ستغير جذريًا للواقع الذي نعيش فيه من حيث حل المشكلات وفرص العمل والاستثمار.