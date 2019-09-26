إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 9 أشخاص أمس، الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلى منصور من الضفة الشرقية للنيل بمدينة بنى سويف الجديدة.
تلقى اللواء ذكريا صالح، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة؛ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلى منصور، ووقوع مصابين.
وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، كلًا من "علياء عادل عبد الحميد"، 16سنة، طالبة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، و"رحاب محمد" 17سنة، طالبة، مصابة بجروح، و"أميرة شعبان عبد السلام"، 20سنة، طالبة، مصابة بجرح قطعى بالرأس، و"نورا رمضان جودة"، 32 سنة، مصابة بجرح في الوجه مع كدمات، وجميعهن مقيمات بمركز ناصر.
كما استقبل المستشفى التخصصى رجب مجدى عبد 28سنة ساءق ومقيم قرية رياض باشا مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى و محمد سعيد عبد الحميد 7سنوات مقيم مركز ناصر مصاب كدمات وسحجات و صباح رمضان جوده 31سنة مقيمة مركز ناصر ربة منزل مصابة جروح وسحجات بالجسم و حبيبه مسعد عبد الحميد 21سنة مقيمة مركز ناصر 21سنة مصابة كدمات بالجسم و هدير نادى برهان 16سنة طالبة مقيمة جزيرة أبو صالح مصابة كدمات بالجسم .