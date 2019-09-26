إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 9 أشخاص أمس، الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلى منصور من الضفة الشرقية للنيل بمدينة بنى سويف الجديدة.





تلقى اللواء ذكريا صالح، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة؛ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلى منصور، ووقوع مصابين.





وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.





واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، كلًا من "علياء عادل عبد الحميد"، 16سنة، طالبة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، و"رحاب محمد" 17سنة، طالبة، مصابة بجروح، و"أميرة شعبان عبد السلام"، 20سنة، طالبة، مصابة بجرح قطعى بالرأس، و"نورا رمضان جودة"، 32 سنة، مصابة بجرح في الوجه مع كدمات، وجميعهن مقيمات بمركز ناصر.



