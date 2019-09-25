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عبدالمنعم سعيد: مصر مستقرة في حالة الأوضاع الإقليمية المضطربة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:57 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسي
البهى عمرو
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسي، إن المنطقة بالكامل مرت بأشياء صعبة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الخروج من هذه الأزمة يحتاج لبعض الوقت.

وأضاف عبد المنعم سعيد خلال حواره ببرنامج، مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، أن المسئولين المصريين موجودين فى الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليست للدفاع عن مصر ولكن لخلق نوع من التفاهم المشترك.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أن مصر مستقرة فى حالة الأوضاع الإقليمية المضطربة، مشيرا إلى أن هناك بعض المشكلات الكثيرة حدثت فى بعض الدول ولكن مصر فى مرحلة أمنه.

وأكد أن قضية الأمن والحرية تواجه مشكلات كثيرة فى معظم الدول، ولا ينفع أحد إذا كانت البلاد فى حالة فوضى.

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