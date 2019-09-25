ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. ومتابعون: أحلى حمادة ده ولا إيه

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:43 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة "الإنسان من غير النظاره حماده، وبالنظاره حماده تانى خالص😂 ونقول مساء الخير على الحلوين المقطقطين الطعمين".

ونالت الصورة على إعجاب كثير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :

برضو زى القمر - احلى حمادة ده ولا ايه - عسل

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".

ترشيحاتنا

بـ شعر مبلول.. لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة غريبة

احترفوا الفبركة وتزييف الحقائق.. فنان مصري يبتكر خدعة لاصطياد الإخوان ويفضح أكاذيبهم

«دلوقتي بتعيط بعد ما كنت عامل بطل».. فريدة الشوباشي تعطي درسا قاسيا لـ محمد على.. فيديو

إعلامي يفتح النار على محمد علي ومعتز مطر وجو شو ويتوعدهم بكشف فضائحهم.. فيديو

مدرب جديد فى الزمالك بـ فرمان أجنبي .. تعرف عليه

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور

شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور