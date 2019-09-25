رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. ومتابعون: أحلى حمادة ده ولا إيه

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة "الإنسان من غير النظاره حماده، وبالنظاره حماده تانى خالص😂 ونقول مساء الخير على الحلوين المقطقطين الطعمين".



ونالت الصورة على إعجاب كثير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :



برضو زى القمر - احلى حمادة ده ولا ايه - عسل



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".