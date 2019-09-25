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أخبار العالم

طائرة روسية ترتطم بالأرض بشدة أثناء هبوطها و49 راكبا يطلبون دعما طبيا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:20 م
طائرة روسية
طائرة روسية
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات طوارئ محلية قولها إن 49 راكبا في طائرة روسية طلبوا دعما طبيا بعدما ارتطمت طائرتهم بشدة أثناء هبوطها بمدينة بارنول في منطقة سيبيريا اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس الروسية للأنباء أن حريقا شب في جهاز هبوط الطائرة بوينج 767-300 التابعة لشركة آزور الروسية والتي كانت قادمة من مدينة كام رنه الفيتنامية.

وأفادت الوكالتان بعدم وقوع أي إصابات بين الركاب.

وتعاني صناعة الطيران الروسية من مشكلات تتعلق بالسلامة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

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