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محافظات

بمشاركة أجانب.. تفاصيل حملة لنظافة شاطئ مارينا سفاجا من المخلفات

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:51 ص
حملة لنظافة شاطئ
حملة لنظافة شاطئ مارينا سفاجا من المخلفات
إبراهيم جادالله
نظم مجموعة من المتطوعين، بمدينة سفاجا أمس، الأربعاء، حملة تنظيف لشاطئ مارينا بسفاجا، بواقع 25 متطوعا، من المصريين والأجانب بالاشتراك مع جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر.

ونجح المتطوعون فى جمع 45 جوالا من الحطام البلاستيكية من الشاطئ، بهدف الحفاظ على البيئة والمساهمة الفعالة فى اليوم العالمي للنظافة.

وكانت احتفلت محميات البحر الأحمر باليوم العالمى للبيئة بالتنسيق مع جمعية المحافظة على البيئة، بتنظيم أكبر حملة نظافة على الأرض، وتحت الماء فى البحر الأحمر، على شاطئ جزيرة مجاويش، حملة نظافة كبيرة لجمع المخلفات تحت الماء بمشاركة مراكز غوص تعمل فى عدة مواقع للغوص منتشرة على ساحل البحر الأحمر. 

وشارك فى تلك الحملة التي تم تنظيمها بداية الأسبوع الجاري، 150 متطوعا، حيث تمكنا من جمع حوالى 1500 كج من حطام البلاستيك من الشاطئ بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر و مجموعة من الفنادق. 

كما ضمت الحملة نظافة تحت الماء بالتعاون مع عدة مراكز غوص فى محافظة البحر الأحمر، حيث تم تخصص هذا اليوم لحملة النظافة تحت الماء مع السياح فى عدة مواقع للغوص منتشرة على ساحل البحر الأحمر.
بمشاركة أجانب.. تفاصيل حملة لنظافة شاطئ مارينا سفاجا من المخلفات
بمشاركة أجانب.. تفاصيل حملة لنظافة شاطئ مارينا سفاجا من المخلفات
بمشاركة أجانب.. تفاصيل حملة لنظافة شاطئ مارينا سفاجا من المخلفات
بمشاركة أجانب.. تفاصيل حملة لنظافة شاطئ مارينا سفاجا من المخلفات

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