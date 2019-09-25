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فن

رانيا يوسف: سعيدة باختيارى لغلاف كتاب كلاش باك .. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:30 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
كريم ناصر
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة على موقع الصور والفيديوهات انستجرام غلافا لكتاب الكاتبة رنيا البشبيشى.

واعربت رنيا يوسف عن سعادتها باختيار صورتها لتصبح غلافا لكتاب قائلة : سعيده باختيار الكاتبه #رانيا_البشبيشي صورتي على غلاف كتاب #كلاش_باك.

وأعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركة فيلم "ليلة حب" ضمن فعاليات مهرجان "Aarhus arab" فى فئة الأفلام الروائية القصيرة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

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