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حوادث

ضبط 166 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:14 ص
ضبط 166 قطعة سلاح
ضبط 166 قطعة سلاح نارى فى حملات امنية
مصطفى الرماح
أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة .

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 166 قطعة سلاح نارى، و182 قضية مخدرات، وتنفيذ 75521 حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

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