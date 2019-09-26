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هاني حمودة: خلط الدين بالسياسة يحدث الفرقة ..فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:55 ص
لمحامي بالنقض هاني
لمحامي بالنقض هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا الساب
خالد محيي الدين
قال المحامي بالنقض هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، إن هناك من استغل التيار الديني والإسلام السياسي في تفريق شعوب الوطن خلال أحداث 2011، حيث ظهرت العديد من الأطياف والاتجاهات داخل الدول مثل الاخوان والسلفيين والذين بدأوا في الصراع.

وأضاف "حمودة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك مبدأ معروفا حول خلط الدين بالسياسة، وهو ما يحدث الفرقة داخل المجتمع والدولة بشكل كبير، لافتا إلي أن تلك الجماعة تظهر دائما ما يتمتع به قادتها من سلطة وشعبية بداخلها.

وأكد أن هناك من يعملون علي إرضاء هؤلاء القادة مثل تقبيل أيديهم ومساعدتهم في ارتداء الحذاء، فضلا عن أداء قسم الولاء أمامهم.

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