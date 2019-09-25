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احترفت الفبركة والتضليل.. تقرير عن جرائم القناة الإرهابية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:27 م
القناة الإرهابية
القناة الإرهابية
عرض برنامج، مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، تقرير فيديو عن قناة الجزيرة القطرية التى احترفت الفبركة والتضليل.

وجاء فى التقرير، أن تلك القناة غارقة فى التضليل ونشر الشائعات، وأن القناة الارهابية انتهجت مبدأ التضليل.

وكشف التقرير، أن القناة تم إطلاقها فى 1996، وتم فضحها أكثر من مرة، ولكن مستمرة فيما تقوم.

وأشار التقرير، إلى ان هذه القناة تقوم ببث السموم فى الدول العربية، لإحداث المشكلات فى الدول العربية.

وأكدت التقرير، أن هذه القناة تعتمد على التقارير الكاذبة وتقوم بنشرها.

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