روتانا تطرح كليب جديدا لـ نهوى بعنوان أنا إلك.. قريبًا

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر، من كواليس تصوير أحدث كليبات الفنانة اللبنانية نهوى، الذي يحمل اسم "أنا إلك" وانتهت من تصويره في بيروت، وينتظر طرحه قريبًا.



يذكر أن احدث ألبومات الفنانة اللبنانية، كان ألبوم نهوى 2017، وتضمن 6 أعمال غنائية جديدة ومنوعة تجمع بين الخليجي والبدوي والمصري.



تعاونت الفنانة نهوى مع عدد من كتاب الكلمة الغنائية والشعراء المعروفين في الساحة الغنائية العربية ، فيما قامت بالتعاون لحنا أيضا مع فنانين معروفين في الساحة الغنائية مثل الفنان اللبناني جان صليبا في ثلاث أعمال وهي "ليلة"وأغنية "يا مجنون" التي كتبهما سلامة علي وأغنية "عذرًا" كلمات عادل رفول.



فيما لحن الفنان وسام الأمير أغنية "الله يخليكي يما" كلمات حسين إسماعيل . والأغنية الهيت "يا كبرها" كلمات مشرف العتابي والحان أدهم .. وأغنية "رفعت صيتك" كلمات د. صالح الشادي والحان ياسر مال لله التي صوّرت أيضًا على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة رندلى قديح وسيعرض قريبًا على قنوات روتانا.



