بعد ساعات.. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة في قضية اقتحام قسم العرب

تستمع محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، لمرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت فى محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013.



وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بجلسة اليوم، وقدمت النيابة ما يفيد بالقبض على متهم جديد فى القضية، وتلت أمر إحالته للمحاكمة، وواجهته المحكمة بما نُسب إليه، ثم أصدرت قرارها المتقدم.



وكانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.



وتقدم المتهمون المدانون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.