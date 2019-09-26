ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد ساعات.. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة في قضية اقتحام قسم العرب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
الجنايات تستمع لمرافعة
الجنايات تستمع لمرافعة النيابة في قضية اقتحام قسم العرب
أحمد مهدي
تستمع محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، لمرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت فى محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بجلسة اليوم، وقدمت النيابة ما يفيد بالقبض على متهم جديد فى القضية، وتلت أمر إحالته للمحاكمة، وواجهته المحكمة بما نُسب إليه، ثم أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وتقدم المتهمون المدانون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة بديع في أحداث قسم العرب لـ٢٦ سبتمبر

ترشيحاتنا

حكم مسح الوجه باليدين بعد قراءة القرآن والدعاء

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

عبد الحليم قنديل: أيمن نور نمرة.. ولا يوجد أي مظهر إسلامي في تركيا

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت في المنام فعل شيء؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

شاهد.. لحظة وصول أول رائد إماراتي في التاريخ إلى الفضاء

وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة