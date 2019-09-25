اهم الاخبار: مصر تفضح أردوغان ..كشف المستور يلاحق فيفا بسبب محمد صلاح .. عودة شيخ الأزهر.. وتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

نشر موقع صدى البلد، على مدار اليوم الأربعاء عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
مصر تسلم الأمم المتحدة خطابا رسميا يفضح دعم أردوغان للإرهاب
وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردًا قويًا على ما جاء ببيان الرئيس التركي أردوغان يوم 24 سبتمبر 2019 في افتتاح الدورة رقم ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي " اقرأ المزيد ".
رئيس البنك الدولي لـ السيسي: مصر من أعلى دول العالم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمقر إقامته بنيويورك رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب باللقاء برئيس البنك الدولي مجددًا بعد اللقاء الذي تم بالقاهرة في مايو الماضي خلال أول جولة خارجية لرئيس البنك الدولي في مستهل توليه مهام منصبه " اقرأ المزيد "
تسجيل حصري.. أيمن نور يكشف رغبته في العودة إلى مصر.. فيديو
عرضت قناة إكسترا نيوز، تسجيلًا صوتيًا حصريًا لها، يكشف مكالمة أيمن نور مع أشخاص حول رغبته فى العودة لمصر.
وجاء فى التسجيل الصوتي، أن أيمن نور، يتحدث مع أحد القيادات بمصر ويُطالبه بعرض قناة الشرق من مدينة الإنتاج الإعلامي" اقرأ المزيد ".
فضيحة تلاحق الفيفا.. مدرب ولاعب يكشفان التزوير ضد محمد صلاح
حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها بقوة داخل الشارع الكروى العالمي بعد التصريحات التى أدلى بها افكو زيمنوفيتش المدير الفنى لمنتخب السودان بشأن التصويت لجائزة الأفضل في عام 2019 THE BEST.
وأكد مدرب السودان في تصريحات تلفزيونية أنه فوجئ بأن في القائمة يتواجد ان صوته متجه نحو ميسي، وهو عكس ما حدث في الحقيقة، لأنه صوت لصالح المحترف الدولي المصري محمد صلاح " اقرأ المزيد ".
بعد رحلة علاجية.. شيخ الأزهر يعود من فرنسا
وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم "الأربعاء "، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عائدا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها عملية جراحية بالعين " اقرأ المزيد ".
تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة "اقرأ المزيد ".
نص مكالمة ترامب وزيلينسكي.. وماذا قالا عن بوتين وميركل وماكرون
نشرت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء فحوى مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي " اقرأ المزيد ".
مصر تسلم الأمم المتحدة خطابا رسميا يفضح دعم أردوغان للإرهاب
وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردًا قويًا على ما جاء ببيان الرئيس التركي أردوغان يوم 24 سبتمبر 2019 في افتتاح الدورة رقم ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي " اقرأ المزيد ".
رئيس البنك الدولي لـ السيسي: مصر من أعلى دول العالم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمقر إقامته بنيويورك رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب باللقاء برئيس البنك الدولي مجددًا بعد اللقاء الذي تم بالقاهرة في مايو الماضي خلال أول جولة خارجية لرئيس البنك الدولي في مستهل توليه مهام منصبه " اقرأ المزيد "
تسجيل حصري.. أيمن نور يكشف رغبته في العودة إلى مصر.. فيديو
عرضت قناة إكسترا نيوز، تسجيلًا صوتيًا حصريًا لها، يكشف مكالمة أيمن نور مع أشخاص حول رغبته فى العودة لمصر.
وجاء فى التسجيل الصوتي، أن أيمن نور، يتحدث مع أحد القيادات بمصر ويُطالبه بعرض قناة الشرق من مدينة الإنتاج الإعلامي" اقرأ المزيد ".
فضيحة تلاحق الفيفا.. مدرب ولاعب يكشفان التزوير ضد محمد صلاح
حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها بقوة داخل الشارع الكروى العالمي بعد التصريحات التى أدلى بها افكو زيمنوفيتش المدير الفنى لمنتخب السودان بشأن التصويت لجائزة الأفضل في عام 2019 THE BEST.
وأكد مدرب السودان في تصريحات تلفزيونية أنه فوجئ بأن في القائمة يتواجد ان صوته متجه نحو ميسي، وهو عكس ما حدث في الحقيقة، لأنه صوت لصالح المحترف الدولي المصري محمد صلاح " اقرأ المزيد ".
بعد رحلة علاجية.. شيخ الأزهر يعود من فرنسا
وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم "الأربعاء "، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عائدا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها عملية جراحية بالعين " اقرأ المزيد ".
تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة "اقرأ المزيد ".
نص مكالمة ترامب وزيلينسكي.. وماذا قالا عن بوتين وميركل وماكرون
نشرت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء فحوى مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي " اقرأ المزيد ".