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حوادث

استمرار أعمال الإصلاحات على طريق السويس الصحراوي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
صدى البلد
أحمد مهدي
قالت الإدارة العامة للمرور إنه تم اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق السويس الصحراوي، في إطار أعمال التطوير والتوسعة.

وأفادت الإدارة في بيان، بأن الأعمال بدأت من يوم الجمعة 30 أغسطس فى المنطقة من الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة".

ووضعت الجهات المنفذة العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية والتجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعًا من حدوث أى تكدسات.

تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 8 صباح اليوم الجمعة لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد)، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق القادم من السويس إتجاه القاهرة (من أسفل الطريق الدائرى الإقليمى) وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2,5 حارة مرورية لكل إتجاه) وعقب الانتهاء من هذا الاتجاه سيتم البدء فى الاتجاه الآخر القادم من القاهرة اتجاه السويس مع تحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر الذى تم الانتهاء من تنفيذه.

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