أرض المحبة والسلام.. مصر تستضيف مهرجانا للإنشاد والموسيقى الروحية

تشهد منطقة آثار الجمالية يوميا فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، بمشاركة جميع دول العالم في رسالة حب وسلام للعالم وللإنسانية.





وتبذل منطقة آثار الجمالية وشارع المعز جهودا كبيرة لتأمين الفعاليات بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وأمن الشارع من العاملين بالآثار.





وكشف محمد أبو سريع مدير عام آثار الجمالية، عن أن الفعاليات تقام يوميا على مسرح الشاعر بشارع المعز في الخامسة مساء، حيث تعرض الدول المشاركة عروض فنية و شعبية تنشر القيم الروحية ورسائل سلام من على ارض ملتقى الديانات وأم الحضارات ارض المحبة والسلام.





وتابع: الفعاليات مستمرة حتى 27 الشهر الجاري، وتشهد حضورًا كبيرًا من الجمهور المصري والأجانب الزائرين أو الذين حضروا خصيصا لحضور المهرجان.





وأضاف: منذ الافتتاح وحتى انتهاء الفعاليات نتعاون جميعًا لتأمين على أعلى مستوى، بالتعاون مع كافة الجهات من شرطة الأمن العام ومباحث مديرية أمن القاهرة وشرطة ومباحث السياحة والآثار، لتحقيق الأمان للفرق والزوار،ليستمتع الجميع بالحفلات وزيارة الشارع.



