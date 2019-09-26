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تعليم

آداب حلوان تعلن موعد استلام الملفات من الطلاب الجدد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:50 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد تسليم الملفات للطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.

وضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد الكلية ، ويقم قسم اللغات الشرقية بتسليم ملفاته يوم الاحد ٢٩/٩ و قسم علم النفس يوم ٣٠/٩ وقسمى الاثار و اللغة الاسبانية يوم ١/١٠ وقسمى الاثار واللغة الالمانية يوم ٢/١٠ و قسم الاعلام يوم ٣/١٠ و قسم الجغرافيا انتساب يوم الاثنين ٧/١٠ و قسم الاجتماع يوم ٨/١٠ و قسم اللغة العبرية ٩/١٠ و قسم االلغة العربية ١٣/١٠ وقسم الفلسفة يوم ١٤/١٠ و أقسام الانجليزى الايطالى والفرنسى و الصينى و المسرح يوم ١٥/١٠ وقسم التاريخ الاربع ١٦/١٠ .

جدير بالذكر أن أعضاء اتحاد الطلاب وطلاب الأسر يساعدون موظفى الكلية فى عملية اصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.

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