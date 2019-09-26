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فن

درة تستكمل تصوير بلا دليل بعد انتهاء مهرجان الجونة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:35 ص
درة
درة
أحمد إبراهيم
تستأنف الفنانة درة تصوير دورها فى مسلسل "بلا دليل" وذلك فور عودتها إلى القاهرة بعد حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى تختتم يوم الجمعة المقبل. 

تدور أحداث مسلسل "بلا دليل" حول الإثارة والغموض، وتتهم درة هى الأخرى فى قضية القتل، بحكم كاميرات المراقبة التى أظهرتها هى الوحيدة التى تركت مكانها لمدة خمس دقائق، ولا يعلم أحد أين ذهبت، وخلال أحداث العمل يظهر للجمهور أين ذهبت عازفة الموسيقى، ويتم إثبات براءتها، كما أن القاتل الحقيقى يكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.

يشارك فى بطولة المسلسل خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.

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