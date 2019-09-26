درة تستكمل تصوير بلا دليل بعد انتهاء مهرجان الجونة

تستأنف الفنانة درة تصوير دورها فى مسلسل "بلا دليل" وذلك فور عودتها إلى القاهرة بعد حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى تختتم يوم الجمعة المقبل.





تدور أحداث مسلسل "بلا دليل" حول الإثارة والغموض، وتتهم درة هى الأخرى فى قضية القتل، بحكم كاميرات المراقبة التى أظهرتها هى الوحيدة التى تركت مكانها لمدة خمس دقائق، ولا يعلم أحد أين ذهبت، وخلال أحداث العمل يظهر للجمهور أين ذهبت عازفة الموسيقى، ويتم إثبات براءتها، كما أن القاتل الحقيقى يكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.



