الزبيدي: القناة الإرهابية ساهمت بـ 80% فى الحرب داخل ليبيا

قال الدكتور محمد الزبيدي، كاتب ومحلل سياسي ليبي، إن قناة الجزيرة الإرهابية كانت سببًا من أسباب المشكلات التى حدثت فى ليبيا، مؤكدًا أن تلك القناة ساهمت بنسبة 80% في إشعال الفتن.





وأضاف الدكتور محمد الزبيدي، في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الجزيرة فى 2011 هي من زرعت الفتن فى ليبيا وقسمت المجتمع إلى فئات.





وأوضح الدكتور محمد الزبيدي، أن الجزيرة فى 2011 اعتمدت على 3 أكاذيب وهي "أكذوبة المرتزقة، وأن هناك مرتزقين فى ليبيا وعرضوا فيديو لـ مواطن ليبي كان فى المستشفى وبعد ذلك تم قتله".





وأشار الدكتور محمد الزبيدي، إلى أن الجزيرة الإرهابية ادعت أن القذافي يقتل المواطنين، ومن هنا بدأت المشكلات، موضحًا أن قطر تدعم تلك الجماعات سواء بالمال والسلاح والقنوات التي تبث السموم.