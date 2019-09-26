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فن

موعد حفل عمر خيرت فى أسوان

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:34 ص
عمر خيرت
عمر خيرت
أحمد إبراهيم
يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا فى مدينة أسوان يوم الجمعة المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

ويعزف عمرو خيرت عديد من المقطوعات الموسيقية التى يتفاعل معها الجمهور ولعل من ابرزها "غوايش، مسألة مبدأ، الخواجة عبد القادر، ضمير أبلة حكمت، زى ما هى حبها، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، "فيها حاجة حلوة". 

يذكر أن آخر ظهور للموسيقار الكبير عمر خيرت كان من خلال مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وحضر الحفل ما يقرب من 20 ألف متفرج.

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