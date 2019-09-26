لخلافات عائلية.. انتحار شخص بالدقهلية بحبة غلة

أنهى عامل حياته بإحدى قرى الدقهلية، وذلك بتناول حبة الغلة السامة المستخدمة في حفظ الغلال بعد مروره بأزمة نفسية لخلافات عائلية على الميراث.



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة ، بمصرع شخص عبد الله. م.إ 35 عاما ومقيم بناحية بسنديلة مركز بلقاس في حالة إعياء شديدة بادعاء تناول مادة سامة، وتوفي بعد وصوله.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وبسؤال أسرته أكدوا تناوله حبة الغلة السامة، التي أودت بحياته، بسبب مرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات عائلية على الميراث ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.



تحرر بذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.