هل يجب على الأب تسمية المولود بما رآه في المنام؟.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن رؤية الإنسان الذي ينتظر مولودًا من امرأته الحامل، رؤية في المنام تخبره باسم المولود، أمر لا يوجب عليه تسمية ابنه بهذا الاسم.



وأوضح ممدوح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجب علي تسمية المولود بما رأيته في منامي؟ أن لهذا الأب أن يسمي المولود بأي اسم يختاره له دون التقيد بالاسم الذي جاء له في الرؤيا، وله أن يأخذ بالإشارة الآتية له من الرؤيا، مشيرًا إلى أنه أمر حسن.



من له الحق في تسمية المولود.. الأب أم الأم؟

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأب هو من له الحق في تسمية المولود، وذلك عند التنازع لكن الأمر يسير بالود.



وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن التوافق على اسم المولود يكون بين الزوجين بدون خلاف، وبالتفاهم، والحياة تسير بشراء الخواطر، والمودة وليس بالتنازع.