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رجل أعمال سوري: مصر الدولة الوحيدة التي نجت من فخ الربيع العربي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:26 ص
نزار البابا، رجل
نزار البابا، رجل أعمال سوري
البهى عمرو
قال نزار البابا، رجل أعمال سوري، إن مصر تعد الدولة الوحيدة التى نجت من فخ الربيع العربي، ومصر بعد مرورها بثورتين عادت قوية.

وأضاف نزار البابا، في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، أن الجماعات الإرهابية تمكنت من تقسيم سوريا، ولكن مصر قوية.

وأوضح نزار البابا، أن مصر نجحت فى إعادة ريادتها بين الدول العربية، مؤكدا أن الدول العربية فى الفترة الأخيرة تواجه حروبًا اقتصادية وسياسية وإعلامية.

وأشار نزار البابا، إلى أن الحرب العسكرية أصبحت قديمة، ولذلك الدول العربية تعانى من الحروب الأخرى.

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