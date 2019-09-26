قيادات جامعة الأزهر تتفقد مستشفى الزهراء الجامعي ليلا

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه نواب رئيس الجامعة، منهم الدكتور أشرف عطية البدويهى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحرى، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، مستشفى الزهراء الجامعي ليلًا.





واطمأن الدكتور محمد المحرصاوى ، إلى الخدمة المقدمة للمرضى، واستمع إلى شكواهم، مشددًا على تيسير أداء الخدمات لجميع المترددين على المستشفى.





كانت الزيارة فى إطار المتابعة الدائمة لقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.