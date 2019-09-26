دي القاهرة مش القدس.. عمرو أديب يرد على بيان حركة الجهاد الفلسطينية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، أصدرت بيانًا بشأن القبض على أحد عناصرها؛ للتحريض على التظاهر ضد مصر.





وقال الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "طالبت الحركة في البيان برفع الظلم، نافية أن المقبوض عليه أشرف أسعد له علاقة بأي تحريض، وأن الحركة لا تسعى لخلق إشكالات في أي شأن داخلي لأي دولة كانت".





وتابع الإعلامي عمرو أديب، "ليه الراجل ده قاعد في فندق على الرغم من أنه كان جاي عشان يسافر للدراسة في دولة أخرى"، مضيفًا "مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، ولو سمحتم محدش يتدخل في الشأن الداخلي المصري".





وأكمل الإعلامي عمرو أديب حديثه، قائلًا "ملكوش دعوة بمصر، ودي مش القدس دي القاهرة، أنتوا شايفين غلط".