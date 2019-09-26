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لبث روح الإحباط.. مكتب إرشاد الإخوان يصدر تعليماته بتنفيذ أعمال عنف والتحريض ضد مصر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
خطاب مكتب إرشاد جماعة
خطاب مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، بيان مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج؛ لتصدير تعليمات إلى عناصره، بتنفيذ أعمال عنف، والتحريض ضد مصر، والقيام بعمليات إرهابية.

ووجه خطاب مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، عناصر الجماعة الإرهابية، بالتحريض والحشد ضد الدولة، والاستمرار في الحشد والفتن، وتنفيذ أعمال العنف في أنحاء الجمهورية؛ لبث روح الإحباط لخلق حالة من الاضطراب وسط الشعب.

وطالب خطاب مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، بتوجيه القواعد الشبابية بعدم رفع أي لافتات أو شعارات في التظاهرات، والاستمرار في التصعيد، وزيادة الحشد الشعبي، وتشكيل ضغط على النظام لخلق حالة من الاضطراب.

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