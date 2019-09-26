مبادرة جديدة لـ بوتين حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أمس، الأربعاء، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين طرح مبادرة جديدة عرض فيها على عشرات الدول فرض حظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.





ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في حلف الناتو، قوله إن بوتين بعث في 19 سبتمبر إلى عشرات الدول والمؤسسات الدولية برسالة حول موضوع الصواريخ.





وبين الأطراف التي تسلمت الرسالة جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، والأمين العام له، ينس ستولتنبرج، ودول خارج الحلف مثل الصين، علاوة على مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.





وتتمحور الرسالة، حسب الصحيفة، على موضوع انهيار المعاهدة الروسية-الأمريكية الخاصة بالقضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المعقودة في عام 1987، التي انسحبت منها واشنطن في فبراير الماضي من جانب واحد، وذكّر الرئيس الروسي بأن موسكو كانت أعلنت قرارها الامتناع عن نشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا ومناطق أخرى ما لم يتخذ الجانب الأمريكي خطوات في هذا الاتجاه، ودعت الناتو إلى تحمل التزامات مماثلة، غير أنها لم تلاحظ بعد اهتماما بذلك من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.



