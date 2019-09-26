اخبار الفن.. تفاصيل جديدة فى طلاق هنا شيحة واحمد فلوكس.. و3 مواقف مثيرة لـ غادة عادل.. ومحمد رمضان يرد على الهارب محمد على

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
هنا شيحة تكشف تفاصيل جديدة عن طلاقها من أحمد فلوكس .. فيديو
كشفت الفنانة هنا شيحة عن حالها بعد الطلاق وأنها تشعر بحالة من السعادة بعد الانفصال من الفنان أحمد فلوكس.
وقالت هنا شيحة خلال لقاء لها عبر احدى القنوات العربية: ان ربما كان قرارها بالزواج به شيء من الخطأ وربما الظروف تؤدى لعدم اكتمال هذا الزواج وهذا ليس له علاقة بالطرف الاخر.
شاهد.. هجوم شرس على رقصة حلا شيحة في مهرجان الجونة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهى ترقص مع شقيقتيها هنا ورشا وذلك أثناء إحدى الحفلات النهارية مهرجان الجونة السينمائى المقام حاليا فى دورته الثالثة والتى تختتم الجمعة المقبل.
هكذا احتفلت ريا أبى راشد بعيد ميلاد ويل سميث على السجادة الحمراء.. فيديو
نشرت الإعلامية ريا أبى راشد مقطع فيديو مع النجم العالمى ويل سميث وهي تحتفل بعيد ميلاده على السجادة الحمراء في المجر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
محمد رمضان يرد على المقاول الهارب محمد على بأغنية هما عايزينها فوضى .. شاهد
طرح الفنان محمد رمضان أغنيه جديدة بعنوان "هما عايزينها فوضى" عبر موقع يوتيوب والتى اعلن عنها منذ ايام قليلة ويوجهها الى الذين يهاجمون مصر.
3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور
تصدرت الفنانة غادة عادل تريند جوجل بعد اطلالتها المثيرة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى تختتم فعالياته الجمعة المقبلة.
بسبب محمد صلاح.. هجوم شرس من كريم فهمى على اتحاد الكرة.. تفاصيل مثيرة
شن الفنان كريم فهمى هجوما شرسا على اتحاد الكرة بسبب ازمة المصري الدولي محمد صلاح فى التصويت لافضل لاعب فى العالم.
نبيل الحلفاوى يكشف سبب ظهور فيفى عبده بـ القمطة فى فيديو الهجوم على الهارب محمد على
برر الفنان نبيل الحلفاوى ظهور الفنانة فيفى عبده بالنظارة السوداء ووضع طرحه على راسها فى الفيديو الذى تهاجم فيه الهارب محمد على.
هنا شيحة تكشف تفاصيل جديدة عن طلاقها من أحمد فلوكس .. فيديو
كشفت الفنانة هنا شيحة عن حالها بعد الطلاق وأنها تشعر بحالة من السعادة بعد الانفصال من الفنان أحمد فلوكس.
وقالت هنا شيحة خلال لقاء لها عبر احدى القنوات العربية: ان ربما كان قرارها بالزواج به شيء من الخطأ وربما الظروف تؤدى لعدم اكتمال هذا الزواج وهذا ليس له علاقة بالطرف الاخر.
شاهد.. هجوم شرس على رقصة حلا شيحة في مهرجان الجونة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهى ترقص مع شقيقتيها هنا ورشا وذلك أثناء إحدى الحفلات النهارية مهرجان الجونة السينمائى المقام حاليا فى دورته الثالثة والتى تختتم الجمعة المقبل.
هكذا احتفلت ريا أبى راشد بعيد ميلاد ويل سميث على السجادة الحمراء.. فيديو
نشرت الإعلامية ريا أبى راشد مقطع فيديو مع النجم العالمى ويل سميث وهي تحتفل بعيد ميلاده على السجادة الحمراء في المجر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
محمد رمضان يرد على المقاول الهارب محمد على بأغنية هما عايزينها فوضى .. شاهد
طرح الفنان محمد رمضان أغنيه جديدة بعنوان "هما عايزينها فوضى" عبر موقع يوتيوب والتى اعلن عنها منذ ايام قليلة ويوجهها الى الذين يهاجمون مصر.
3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور
تصدرت الفنانة غادة عادل تريند جوجل بعد اطلالتها المثيرة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى تختتم فعالياته الجمعة المقبلة.
بسبب محمد صلاح.. هجوم شرس من كريم فهمى على اتحاد الكرة.. تفاصيل مثيرة
شن الفنان كريم فهمى هجوما شرسا على اتحاد الكرة بسبب ازمة المصري الدولي محمد صلاح فى التصويت لافضل لاعب فى العالم.
نبيل الحلفاوى يكشف سبب ظهور فيفى عبده بـ القمطة فى فيديو الهجوم على الهارب محمد على
برر الفنان نبيل الحلفاوى ظهور الفنانة فيفى عبده بالنظارة السوداء ووضع طرحه على راسها فى الفيديو الذى تهاجم فيه الهارب محمد على.