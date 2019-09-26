اخبار الفن.. تفاصيل جديدة فى طلاق هنا شيحة واحمد فلوكس.. و3 مواقف مثيرة لـ غادة عادل.. ومحمد رمضان يرد على الهارب محمد على

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:كشفت الفنانة هنا شيحة عن حالها بعد الطلاق وأنها تشعر بحالة من السعادة بعد الانفصال من الفنان أحمد فلوكس.وقالت هنا شيحة خلال لقاء لها عبر احدى القنوات العربية: ان ربما كان قرارها بالزواج به شيء من الخطأ وربما الظروف تؤدى لعدم اكتمال هذا الزواج وهذا ليس له علاقة بالطرف الاخر.تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهى ترقص مع شقيقتيها هنا ورشا وذلك أثناء إحدى الحفلات النهارية مهرجان الجونة السينمائى المقام حاليا فى دورته الثالثة والتى تختتم الجمعة المقبل.نشرت الإعلامية ريا أبى راشد مقطع فيديو مع النجم العالمى ويل سميث وهي تحتفل بعيد ميلاده على السجادة الحمراء في المجر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.طرح الفنان محمد رمضان أغنيه جديدة بعنوان "هما عايزينها فوضى" عبر موقع يوتيوب والتى اعلن عنها منذ ايام قليلة ويوجهها الى الذين يهاجمون مصر.تصدرت الفنانة غادة عادل تريند جوجل بعد اطلالتها المثيرة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى تختتم فعالياته الجمعة المقبلة.شن الفنان كريم فهمى هجوما شرسا على اتحاد الكرة بسبب ازمة المصري الدولي محمد صلاح فى التصويت لافضل لاعب فى العالم.برر الفنان نبيل الحلفاوى ظهور الفنانة فيفى عبده بالنظارة السوداء ووضع طرحه على راسها فى الفيديو الذى تهاجم فيه الهارب محمد على.