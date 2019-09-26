عاشور: صفقة القرن تهدف لتقسيم عدة دول بالمنطقة العربية لدويلات وتقويض دور مصر

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن صفقة القرن ليست لتصفية القضية الفلسطينية وحدها، وجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بل هي صفقة تهدف لتفتيت الأمة العربية كلها، وليست فلسطين وحدها، والمطلوب تجزئة العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، لدويلات عدة، وخليج بلا معالم واستنزاف موارده، وتقويض دور مصر.



وأضاف "عاشور"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، وعقدت جلسته الافتتاحية مساء الأربعاء، أن موقف نقابة المحامين، واتحاد المحامين العرب واضحان ومعلنان في كل وقت، ويتمثل في أن فلسطين من النهر إلى البحر عربية، إضافة لرفض التحدث عن القدس الشرقية والغربية بل كل القدس عاصمة لفلسطين.



وأكد أن تلك الرؤية لن نتراجع عنها، معربا عن إيمانه بأن الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود وبقاء، متابعا: "يقول الحكام العرب ما يشاءون ولكن الشعب العربي لن يقبل سوى بفلسطين الموحدة، ولتسقط إسرائيل وكل من يدعمها، ولا تراجع عن تلك الرؤية التي وورثناها عن أسلاف عظام ولن نتخلى عنها".