ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالدليل.. مضبوطات على هاتف أحد المقبوض عليهم تؤكد تلقيه أموالا من قطر للتظاهر ..شاهد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:06 ص
مضبوطات على هاتف
مضبوطات على هاتف أحد المقبوض عليهم تؤكد تلقيه أموال من قطر
هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اعترافات لشخصيات تم إلقاء القبض عليهم بتهمة التحريض على التظاهر في ميدان التحرير، كما عرض مضبوطات عبارة عن «رسائل على الواتس اب» في هاتف أحد المقبوض عليهم؛ تؤكد تلقيه أموالًا من قطر للتحريض على الدولة.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن المتهمين سعيد محمد عادل، مصري الجنسية، وأحمد محمد عبد الفتاح، مصري الجنسية، وتم ضبطهما أثناء قيامهما بعمليات الحشد والتجميع بمقابل مادي للتظاهر ضد الدولة، وتلقي الأول مبالغ نقدية من أحد العناصر في قطر للتظاهر في مصر، وطالبه بالحصول على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.

من جانبه، قال المتهم الأول سعيد محمد عادل صبري، في التحقيقات، "تابعت دعوات التظاهر يوم الجمعة الماضية، ولي أصدقاء في قطر يتابعون الأوضاع في مصر، وتواصل معي فرد من قطر لإرسال أموال لإعطائها للشباب للتظاهر ضد مصر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الفشل الذريع.. عمرو أديب يقتحم جروبات الإخوان السرية ويفضح خطتهم للتظاهر

فضيحة.. فيديو لمجموعة شباب يتقاضون أموالا للمشاركة في المظاهرات الإخوانية

سامح شكرى: دعاوى الإخوان للتظاهر حقد دفين لما تم تحقيقه من إنجازات

مفاجأة مدوية.. 7 شخصيات من جنسيات أجنبية يحرضون ضد مصر ويدعون للتظاهر.. اعترافات مثيرة

يحترفون التزييف.. مفاجأة جديدة تكشف فبركة جماعة الإخوان الإرهابية للحقيقة بعد قليل

ترشيحاتنا

مدرب جديد فى الزمالك بـ فرمان أجنبي .. تعرف عليه

أول تعليق من تريزيجيه عقب تأهل أستون فيلا لـ دور الـ 16 من الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

خبير أمن المعلومات يفجر مفاجأة حول الهجوم على مصر عبر تويتر.. فيديو

هنحتل الجيش والشرطة.. آخر هذيان الهارب محمد على .. شاهد

بدون محمد صلاح .. ليفربول يتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الإنجليزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور