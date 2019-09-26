بالدليل.. مضبوطات على هاتف أحد المقبوض عليهم تؤكد تلقيه أموالا من قطر للتظاهر ..شاهد

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اعترافات لشخصيات تم إلقاء القبض عليهم بتهمة التحريض على التظاهر في ميدان التحرير، كما عرض مضبوطات عبارة عن «رسائل على الواتس اب» في هاتف أحد المقبوض عليهم؛ تؤكد تلقيه أموالًا من قطر للتحريض على الدولة.





وقال الإعلامي عمرو أديب، إن المتهمين سعيد محمد عادل، مصري الجنسية، وأحمد محمد عبد الفتاح، مصري الجنسية، وتم ضبطهما أثناء قيامهما بعمليات الحشد والتجميع بمقابل مادي للتظاهر ضد الدولة، وتلقي الأول مبالغ نقدية من أحد العناصر في قطر للتظاهر في مصر، وطالبه بالحصول على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.





من جانبه، قال المتهم الأول سعيد محمد عادل صبري، في التحقيقات، "تابعت دعوات التظاهر يوم الجمعة الماضية، ولي أصدقاء في قطر يتابعون الأوضاع في مصر، وتواصل معي فرد من قطر لإرسال أموال لإعطائها للشباب للتظاهر ضد مصر".