عبد الحليم قنديل: أيمن نور نمرة.. ولا يوجد أي مظهر إسلامي في تركيا

قال عبد الحليم قنديل الكاتب الصحفي ، إن أيمن نور انتقل من لبنان إلى تركيا قبل قضية "تحالف الأمل"، موضحًا أن دور أيمن نور "نمرة" فقط.





وأضاف عبد الحليم قنديل، أن سيف عبد الفتاح إخواني، ويسري عليه ما يسري على الإخوان، وفكرة الوطن لديهم مسألة نسبية، وتركيا بالسبة إليهم دار الخلافة، موضحًا أنه لا يوجد أي مظهر إسلامي في تركيا لتكون دولة الخلافة.





وأشار عبد الحليم قنديل، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لخلق حالة من الاضطراب في أوساط الشعب، مشيرًا إلى أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية يوجه ببث روح الإحباط لدى الناس.