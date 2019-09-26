نهايتكم ستكون فى مصر.. رسالة من يمنى للجماعات الإرهابية

قال يحيى أبو حاتم، كاتب و محلل سياسي من اليمن، إن قطر تدعم الجماعات الإرهابية التخريبية، وأكد أن قطر إداة رخيصة للمشروع الذي تقوده تركيا وإيران.



وأضاف يحيى أبو حاتم خلال حواره ببرنامج، مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، أن قناة الجزيرة كان لها دور كبير فيما حدث فى اليمن.



وأوضح يحيى أبو حاتم، أن قناة الجزيرة الارهابية كانت تتجول فى اليمن، وترسل جماعات الحوثي ويتم استهداف قيادات الجيش اليمني.



وأشار يحيى أبو حاتم، إلى أنه تم استشهد عدد كبير من جانب الجيش اليمني بسبب الدور الاستخباراتي التي كانت تقوم به القناة الإرهابية.



وكشف أن الدول العربية فى حرب مع تلك القنوات التى تقوم بنشر الشائعات، والأخبار الكاذبة، وأكد أن شعب مصر يجب أن يدرك ما يتم من جانب تلك الجماعات الإرهابية.



وتابع : انظروا يا مصريين لسوريا وليبيا و اليمن، مؤكدًا أن هناك حروب فى تلك الدول بسبب ما قامت به تلك القناة الإرهابية، ووجه رسالة للقناة الإرهابية قائلا: نهايتكم ستكون فى مصر.