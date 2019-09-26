إبراهيم عبد الخالق: مواجهة النادي الأهلي سهلة على الإنتاج الحربي لهذا السبب ..فيديو

أكد إبراهيم عبد الخالق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أنه لا يشعر بالرهبة من مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.





وقال إبراهيم عبد الخالق، عبر قناة "أون سبورت"، "الإنتاج الحربي يجيد اللعب أمام الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، مباراة مثل الأهلي تكون أسهل لنا من مواجهة الفرق الصاعدة للممتاز، لأنها تكون مفتوحة وهجومية، كما أن مختار مختار المدير الفني للإنتاج فكره هجومي".





وأضاف إبراهيم عبد الخالق "لكن المباراة تبقى صعبة للغاية في ظل انتعاش الأهلي بانتصاراته في دوري الأبطال، وكأس السوبر، إضافة إلى فوزه على سموحة في الجولة الأولى".





وأوضح إبراهيم عبد الخالق، في ختام تصريحاته، "الفوز في الجولات الأولى من بطولة الدوري خطوة مهمة للغاية لاكتساب الثقة ودخول المنافسات بمعنويات أفضل".



