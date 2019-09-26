حفل ختام بطولة نادي الصيد بمشاركة 30 ناديا ..صور

اختتمت بطولة نادى الصيد للإسكواش مساء أمس، الأربعاء، التي أقيمت بنادى الصيد فرع أكتوبر بمشاركة 919 لاعبًا يمثلون أكثر من 30 ناديًا.





حضر الحفل الختامى عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، والمهندس محمد همام نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس محمد العقدة و محمد الشرقاوى و محمد شرف و احمد مجيب والدكتور أشرف محرم والدكتور محمد السحرتى والمهندس احمد الشاذلى اعضاء مجلس ادارة النادى والدكتور محمد الدباح مدير صيد اكتوبر.





حقق ابطال الصيد العديد من المراكز الأولي في البطولة حيث فاز اللاعب أدهم وائل بالمركز الثاني واللاعب على أشرف بالمركز الرابع واللاعب على معوض بالمركز السادس وتيم تامر فى المركز الثامن مرحلة 11 سنة ناشئين.





وفي مرحلة 13 سنة ناشئين فاز اللاعب اياد حسام بالمركز الثاني واللاعب يوسف احمد سرحان بالمركز السابع وفي مرحلة 13 سنة ناشئات فازت اللاعبة جومانة شهاب بالمركز السادس





وفى مسابقة 15 سنة ناشئين فاز بالمركز الأول ياسين شهدى والسادس آدم أشرف وفى مسابقة الناشئات فازت اللاعبة ملك خالد بالمركز السادس.





اما عن مسابقة 17 سنه ناشئات حققت المركز الأول اللاعبة سنا محمود والمركز الثاني اللاعبة هيا محمد على والمركز الثالث سلمى الطيب واللاعبة كنزى أيمن بالمركز الرابع واللاعبة سلمي عمرو الألفى بالمركز الخامس.





وفاز اللاعب سيف تامر بالمركز السابع 17 سنة ناشئين.





وانتهت مسابقة 19 سنة ناشئات فازت اللاعبة هيا محمد بالمركز الثانى واللاعبة أمينة الريحانى بالمركز الرابع واللاعبة سنا محمود بالمركز الخامس.



