أماني عصفور: 22 مليار دولار قيمة التجارة البينية بين دول الكوميسا ..فيديو

قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا، إن أجندة تنمية القارة الإفريقية 2063 تستهدف أن تكون القارة ذات سلم ورخاء وتنمية.





وأضافت الدكتورة أماني عصفور ، في لقائها مع الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 3 محاور للتنمية في أفريقيا، وهي الاستثمار في الثروة البشرية التي تشمل المرأة والشباب، وبناء السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للشعوب الإفريقية، إضافة إلى تنمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.





وأشارت الدكتورة أماني عصفور ، إلى أن زيادة التجارة الحرة الإفريقية تقتضي وجود بنية تحتية قوية.



