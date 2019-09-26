ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أماني عصفور: 22 مليار دولار قيمة التجارة البينية بين دول الكوميسا ..فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:55 ص
الدكتورة أماني عصفور
الدكتورة أماني عصفور
محمد القاضي
قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا، إن أجندة تنمية القارة الإفريقية 2063 تستهدف أن تكون القارة ذات سلم ورخاء وتنمية.

وأضافت الدكتورة أماني عصفور، في لقائها مع الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 3 محاور للتنمية في أفريقيا، وهي الاستثمار في الثروة البشرية التي تشمل المرأة والشباب، وبناء السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للشعوب الإفريقية، إضافة إلى تنمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وأشارت الدكتورة أماني عصفور، إلى أن زيادة التجارة الحرة الإفريقية تقتضي وجود بنية تحتية قوية.

وأوضحت الدكتورة أماني عصفور، أن التجارة البينية في دول الكوميسا بلغت 22 مليار دولار، منوهة بأنه لا بد من زيادة هذه النسبة بين دول الكوميسا.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رئيس لجنة المسابقات يحذر أندية الدوري المصري.. تفاصيل

وفاة شقيق عدلي القيعي

كره وحقد لـ محمد صلاح.. خالد بيومي يطالب بالتحقيق مع شوقي غريب

بدون محمد صلاح .. ليفربول يتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الإنجليزية

نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد

لبث روح الإحباط.. مكتب إرشاد الإخوان يصدر تعليماته بتنفيذ أعمال عنف والتحريض ضد مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور