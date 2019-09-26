ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للسلام

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، احتفالا باليوم العالمي للسلام بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، ففي قصر ثقافة الشاطبي عقدت إدارة الشئون الثقافية بالفرع ندوة بعنوان "الإسلام دين التسامح" تناول خلالها الشاعران أحمد عواد وحسني منصور سماحة الإسلام مع النفس ومع الآخر، مع تقديم مواقف تظهر تلك المعاني من القرآن والسنة.





كما أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "معنى كلمة وطن" تحدث خلالها الناقد والأديب سعيد الصباغ عن معنى الوطن مشيرا إلى أنه شيء وجداني يميل إلى العاطفة أكثر من العقلانية، تتخلله بعض الخصائص التي ترتكز بشكل رئيسي على الحب وما يتضمنه من أشكال مثل الاحترام والانتماء، تلى ذلك أمسية بعنوان " إبداعات شعرية فى حب الوطن" أدارتها الشاعرة أميمة سلطان، شارك بها مجموعة من الشعراء منهم محمود المصري قدم قصيدة بعنوان "فى حب مصر"، إلى جانب قصيدة بعنوان "رسمت على صندوقك" لإبراهيم منصور، و"مصر لينا" لشعبان الشيخ.



