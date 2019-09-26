حسين عبد اللطيف يكشف ما يحتاجه منتخب كرة القدم للسيدات ..فيديو

أكد حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، أنه لا توجد فوارق كبيرة بين الذكور والإناث في مجال كرة القدم.





وقال حسين عبد اللطيف، خلال استضافته بقناة "أون سبورت"، "الثوابت واحدة في كرة القدم بين الذكور والإناث، ما ينقص اللاعب العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص، هو العقلية والتركيز في كرة القدم فقط، والدليل كريستيانو رونالدو الذي لم يتأثر مستواه بسعيه لجمع ملايين الأموال".





وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن "القوة والسرعة مطلوبة في الكرة الحديثة.. والدليل محمد صلاح ودوره البارز مع ليفربول ومنتخب مصر".





وأضاف المدير الفني لمنتخب النسائية "المهارات الفردية أيضا مهمة في الثلث الهجومي بما لا يضر الفريق".





واستطرد "هناك اهتمام بالكرة النسائية لكن منتخبنا تأثر نسبيا بتوقف نشاطه آخر عامين، وتراجعه في التصنيف العالمي من المرتبة 74 ليخرج تماما من التصنيف الإفريقي".



