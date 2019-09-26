أول تعليق من تريزيجيه عقب تأهل أستون فيلا لـ دور الـ 16 من الرابطة الإنجليزية





أعرب، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الأول، عن سعادته بفوز فريقه مساء أمس أمام برايتون، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.ونشر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة من مباراة اليوم أمام برايتون.وعلق، على الصورة "فوز رائع اليوم.. الي الجولة القادمة".وتأهل أستون فيلا، بمشاركة محمود، إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب الفوز أمام فريق برايتون، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.سجل أهداف فريق استون فيلا أمام برايتون، جوتا كنور هوريهان وجاك جرليش، فى الدقائق 22، 33 و 78، بينما أحرز هدف برايتون الوحيد هايدون روبيرتس فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء.