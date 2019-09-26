ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من تريزيجيه عقب تأهل أستون فيلا لـ دور الـ 16 من الرابطة الإنجليزية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
ياسمين تيسير
أعرب تريزيجيه، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الأول، عن سعادته بفوز فريقه مساء أمس أمام برايتون، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ونشر تريزيجيه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة من مباراة اليوم أمام برايتون.

وعلق تريزيجيه، على الصورة "فوز رائع اليوم.. الي الجولة القادمة".

وتأهل أستون فيلا، بمشاركة محمود تريزيجيه، إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب الفوز أمام فريق برايتون، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

سجل أهداف فريق استون فيلا أمام برايتون، جوتا كنور هوريهان وجاك جرليش، فى الدقائق 22، 33 و 78، بينما أحرز هدف برايتون الوحيد هايدون روبيرتس فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انضمامه إلى أستون فيلا.. قاسم باشا يوجه رسالة لـ تريزيجيه

مبروك يا حبيب قلبي.. محمد أنور يهنئ تريزيجيه بعد انضمامه لـ أستون فيلا

المحمدي وتريزيجيه يقودان أستون فيلا أمام تشارلتون أثلتيك

في اول ظهور رسمي.. تريزيجيه يقود استون فيلا أمام توتنهام

شاهد.. تعليق تريزيجيه بعد أول مباراة في الدوري الإنجليزي

المحمدي علي الدكة.. تريزيجيه يقود هجوم أستون فيلا أمام إيفرتون

ترشيحاتنا

أول ظهور لها فى الجونة.. أيتن عامر تتألق على الريد كاربد

إعلامي يفتح النار على محمد علي ومعتز مطر وجو شو ويتوعدهم بكشف فضائحهم.. فيديو

أول تعليق من تريزيجيه عقب تأهل أستون فيلا لـ دور الـ 16 من الرابطة الإنجليزية

بفستان أنيق.. مى عمر تبرز أنوثتها بإطلالة كلاسيك فى مهرجان الجونة

عايم في الكباريهات.. هجوم ناري من عمرو أديب ضد الهاربيَن محمد علي وأيمن نور.. فيديو

في عيد ميلادها.. قصة مشيرة إسماعيل من الرقص في المراهقة وحتى الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور