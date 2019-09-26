أماني عصفور تطالب الحكومات الأفريقية بقانون خاص لتشجيع المشروعات الصغيرة

قالت الدكتورة أماني عصفور رئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا، إن أبرز الملفات الأفريقية خلال جلسات الأمم المتحدة، هي إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، إلى جانب عقد مناقشات لتشجيع الصناعة وربطها بتكنولوجيا المعلومات.



وأضافت أماني عصفور، في حوارها خلال التغطية الخاصة لفضائية "صدى البلد" لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة، أن هناك مبادرات لانطلاق مراكز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نابعة من القارة الأفريقية، موضحة أنه لابد أن يكون هناك تعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع في القارة الافريقية وتسهيل الإجراءات للشباب والمرأة.



وأوضحت أماني عصفور، أنه لابد من توفير السياسات الداعمة تشمل مشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، مثلما حدث في كينا، مطالبة الحكومات الافريقية بإنشاء قانون خاص لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأشارت أماني عصفور، إلى أن البنوك المصرية لها دور في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إنشاء حضرات الأعمال وتنمية القدرات ومراكز للأبحاث وتواصلها مع التنصيع لتصدير الخبرة العلمية للقارة الأفريقية من خلال معلومات متوفرة.