نجم ريال مدريد يكشف سبب بكائه بعد التسجيل في شباك أوساسونا ..فيديو

كشف فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، عن سبب بكائه عقب تسجيله هدفًا في شباك أوساسونا بانتصار فريقه 2-0 ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.





وقال فينيسيوس جونيور عقب المباراة في تصريحات صحفية، "تمكنت من التسجيل بعد إصابة وعمل بكد، عملت كثيرا من أجل هذه اللحظة، إنها لحظة سعيدة جدا لي ولعائلتي، بكيت لأن الأمور كانت معقدة بعد إصابتي، لم أكن كما كنت من قبل، لم أجد محبة البرنابيو كما كان الحال من قبل كما لم تمر علي من قبل تلك الفترة الطويلة دون تسجيل".



