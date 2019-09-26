أدلة ومضبوطات.. عمرو أديب يواصل فضح مخطط الإخوان ويعرض اعترافات شخصيات من جنسيات أجنبية

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اعترافات شخصيات من جنسيات أجنبية مختلفة تم إلقاء القبض عليهم في مصر مؤخرًا بعد دعوات الإخوان للتظاهر.





ونشر الإعلامي عمرو أديب، صورًا من رسائل ومراسلات على هواتف المقبوض عليهم تؤكد تحريضهم ودعواتهم للتظاهر في مصر لهدم الدولة.





أسماء اعترافات المقبوض عليهم:





- إبراهيم مالي محمد تايلاندي الجنسية، اعتنق الفكر الداعشي ويرتبط بالعديد من العناصر ذات الفكر المتطرف، ويتواصل معهم عبر جروبات سرية وتم تكليفه بالاشتراك في المظاهرات لإسقاط النظام وإقامة الدولة الإسلامية.





وقال إبراهيم مالي، "أحب الفكر الجهادي وانا متواجد في مصر لتعلم اللغة العربية، وذهبت إلى ميدان التحرير للمشاركة في التظاهرات ضد الدولة المصرية لانني اريد ثورة إسلامية".





- وليد عبد الرحمن حسن، سوداني الجنسية، دخل مصر في 28-8-2019، ويقيم في وسط المدينة، وهو أحد عناصر الإخوان وشارك ضد النظام في السودان، وصدر له تكليف بالتوجه إلى القاهرة من أجل الرصد و الحشد للتظاهرات بالتنسيق مع عناصر سودانية.





وقال وليد عبد الرحمن حسن، "تابعت التظاهرات في مصر وانتقلت إلى حي عابدين واتمسكت في التحرير".





- على شعبان الخريبي، فلسطيني الجنسية، يقيم بمنطقة القومية بالزقازيق، تم ضبطه بالتحرير، وكان مكلفًا بتنفيذ العمل على الحشد والتجميع بالاشتراك في التظاهرات".





وقال علي شعبان "تلقيت تكليف بالسفر إلى القاهرة للمساعدة في جمع الشباب وإحداث الشغب والمظاهرات في مصر".





- سعيد محمد عادل مصري الجنسية، وأحمد محمد عبد الفتاح، مصري الجنسية، وتم ضبطهما أثناء قيامهما بعمليات الحشد والتجميع بمقابل مادي للتظاهر ضد الدولة، وتلقي الأول مبالغ نقدية من أحد العناصر في قطر للتظاهر في مصر، وطالبه بالحصول على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.





ومن جانبه قال سعيد محمد عادل صبري الذي تم إلقاء القبض عليه، "تابعت دعوات التظاهر يوم الجمعة الماضية ولي اصدقاء في قطر يتابعون الأوضاع في مصر وتواصل معي فرد من قطر لإرسال أموال لإعطائها للشباب للتظاهر ضد مصر".





- ماهر عبد السميع، تونسي الجنسية، مقيم بمدينة نصر، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية واشترك في احدى التجمعات في محاولة للخروج للتظاهر والتحريض والحشد ضد الدولة بتكليف من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.