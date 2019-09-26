وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة ..فيديو

قال وزير الإسكان، إن أهالي منطقة مجرى العيون انتقلوا إلى مدينة بدر، موضحا أن منطقة عين الصيرة هي مرحلة ثانية من التطوير ووضعت خطة لتطوير وسط القاهرة ككل، مؤكدا نحن نصنع قيمة مضافة لتطوير المناطق.
وأضاف وزير الإسكان، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إن سي» أن التطوير الداخلي هو النظام المتبع في منطقة عين الصيرة، مؤكدا أن مشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة يشمل أنشطة ترفيهية تجارية ومطاعم وكافتيريات وفنادق.
وأوضح وزير الإسكان، أن منطقة عين الصيرة سوف تصبح بؤرة ثقافية ترفيهية لسكان القاهرة، لافتا إلى أن تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة وضعت له خطة للانتهاء من المشروع خلال عام 2020، مؤكدا أن هناك تخطيطا وتكاملا بين وزارتي الإسكان والآثار بنظام التخطيط بالمشاركة.