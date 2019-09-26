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رياضة

وعد بالعدل.. أول تعليق من مدرب حراس المنتخب عقب الرحيل عن الزمالك

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:08 ص
حراس مرمى منتخب مصر
حراس مرمى منتخب مصر
محمد رشاد
قال أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه سيكون عادلًا في اختياراته بالمنتخب في الجلسة الأولى مع حسام البدري، المدير الفني للفريق الوطني.

وأقام نادي الزمالك حفلًا لأيمن طاهر، مساء أمس، الأربعاء؛ تكريمًا على الفترة التي قضاها بالفريق قبل الانتقال للعمل رفقة الجهاز الفني للمنتخب.

وأضاف أيمن طاهر، في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم"، "سنبذل أقصى جهد لرفع من اسم المنتخب بعد المرحلة الصعبة التي مر بها، فالفترة المقبلة تحتاج عملًا كثيرًا وجهدًا فوق العادة، فالأمر يتعلق بسمعة منتخب مصر".

وأشاد أيمن طاهر، بالدعم الذي يتلقاه من الجهاز الفني، وكذلك دعم المسؤولين عن الرياضة للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.

وتطرق أيمن طاهر، للتحدث عن فترة عمله في الزمالك، مشيرًا إلى أنه في قمة السعادة بحفل التكريم الذي أُقيم له، مضيفًا "ولكن لا أحتاج لتكريم فأنا ابن النادي وحين قال الصربي ميتشو أنه سيجلب بجهازه مدرب حراس قلت أنني مستعد للعمل لمدة يوم حتى يأتي المدرب الجديد".

وأتم أيمن طاهر، حديثه، بالإشارة إلى نادي الزمالك له الفضل في وجود اسمه بالساحة الرياضية، متمنيًا أن يستطيع رد الجميل للقلعة البيضاء.

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