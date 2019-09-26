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وزير الإسكان: أكبر معدل للحوادث شهدته مصر كان عام 2013

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:51 ص
الاسكان
الاسكان
البهى عمرو
قال وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن أكبر معدل للحوادث والعمليات الإرهابية شهدتها مصر كان عام 2013.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج، مساء دى إن سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مصر فى عام 2013 شهدت أكبر معدل للحوادث .

وكشف وزير الإسكان أن العشوائيات تتواجد فى جميع دول العالم ولكن فى مصر تأخذ أشكال مختلفة، حيث أن لدينا مناطق غير آمنة مصنفة درجة أولى وثانية وثالثة.

وأوضح وزير الاسكان ان المناطق الأخرى هى غير مخططة أو التى غير مصنفة خطيرة، وعبارة عن مناطق عادية غير مخططة وتحتاج إلى تدخل الدولة.

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