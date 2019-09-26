حضر حسين فهمي والفخراني وغاب الفقي.. 80 صورة من حفل توقيع كتاب زاهي حواس

حشد كبير من المسئولين والوزراء والشخصيات العامة والفنانين حرصوا على تلبية دعوة د. زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وذلك بحفل توقيع كتابه "أسرار مصر" مساء أمس، الأربعاء.





كاميرا موقع صدي البلد كانت حاضرة ورصدنا في تغطيتنا للحدث أبرز الحضور وننشر منها 80 صورة، وعلي رأسهم وزير الآثار، والسفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر، ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية.





والحفل حضره أيضًا الفنانون حسين فهمي ويحيي الفخراني ووفاء سالم وأحمد شاكر، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق والدكتور حسين عبد البصير مدير عام متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، فيما غاب الدكتور مصطفي الفقي مدير عام مكتبة الإسكندرية والصديق المقرب لحواس، لانشغاله ببعض الأمور في المكتبة.





وحضر المهندس حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، كما حضر عدد من السفراء الأجانب ومنهم سفراء مالطا وسلوفاكيا وفرنسا في القاهرة،وريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق في مصر.





وهنا الحضور حواس علي كتابه الجديد، متمنين له مزيدا من التألق، فيما حرص هو على الترحيب بكل من حضر، ساردا لهم ذكرياته عن العمل وبدايته فيه وما صاحبه من أشياء غريبة،كما شرح أبرز الاكتشافات الأثرية التي قام بها.



