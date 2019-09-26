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وزير الإسكان: نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة لهذا السبب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:07 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
كـريـم الـخـطـيـب
قال وزير الإسكان، إن الدولة تنفذ مشروعات في قلب القاهرة وتطوير عدد من المناطق، مضيفًا «عندما عملنا تحليل للمشكلة اكتشفنا اننا حاطين الانترية في غرفة النوم، وإحنا مش بنعزل ولكن نخرج الأنشطة الاقتصادية والإدارية في الأماكن الجديدة».

وأضاف وزير الإسكان، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إن سي»، أن المباني الإدارية أصبحت وسط العمران والمناطق السكنية والشوارع تحولت إلى أسواق، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعادة إحياء تاريخ وريادة القاهرة.

وأوضح وزير الإسكان، أن وجود الوزارات داخل قلب القاهرة عبء على المواطن والحكومة، مشيرا إلى أنه نقل الوزارات إلي العاصمة الإدارية الجديدة سيحل مشاكل القاهرة بشكل جذري.

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