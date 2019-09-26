العمارة والفنون القبطية في الملتقى الأول للتراث القبطي ببني سويف

يعقد معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية الملتقى الأول للتراث القبطي تحت عنوان "العمارة والفنون القبطية: توثيقها والحفاظ عليها" فى الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر المقبل بمقر معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية ببنى سويف



الملتقي يأتي تحت رعاية صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الحبر الجليل الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا،وتضم اللجنة التنظيمية الدكتور مجدى منصور رئيسًا والدكتور وديع بطرس مقررًا والقس بولس رمزى منسقًا عاما.



وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان المنسق الإعلامى للمؤتمر بأن الملتقى يتضمن أوراقًا بحثية فى العمارة والفنون وتوثيق وترميم الآثار المسيحية ومن نماذج الأبحاث فى مجال العمارة التأثيرات المعمارية المتبادلة بين المنارة والمئذنة، دير أبو مينا الواقع والمأمول، كنيسة الشهيد مارجرس فى ببا ببنى سويف، أديرة وادى النطرون بين القيم التراثية والأصالة قيمة عالمية استثنائية.



و أثر الدير المصرى على تخطيط ونظم زوايا شمال أفريقيا خلال العصر العثمانى، دير الأنبا سمعان الأثرى بأسوان، الأطلال الأثرية للمنشئات المسيحية بمنطقة سانت كاترين دراسة أثرية معمارية، الأعمدة فى كنائس مصر الأثرية ورمزيتها، دير الوادى بطور سيناء دراسة للعمارة والتحف الفنية المستخرجة من الدير، الدير الأحمر بسوهاج أصالة التصميم المعمارى.



وقال ريحان:الملتقى سيناقش أوراقًا بحثية فى تخصص الفنون المسيحية وتشمل تصوير السيد المسيح المنتصر، زخارف لبعض العلب العاجية فى الفن القبطى والبيزنطى، المتحف القبطى التحديات والإنجازات، تصوير السفينة والحوت والتنين البحرى فى الفن القبطى، الألوان ودلالاتها فى الفن القبطى من خلال نماذج مختارة.



و تصوير موضوع البشارة فى الفنين القبطى والإسلامى، صيغ توقيعات الفنانين على الأيقونات القبطية تطبيقًا على بعض النماذج المختارة، الألوان فى الأيقونات تركيبها فلسفتها رمزيتها، أعمال أنسطاس الرومى الفنية بكنائس وسط الدلتا.



وتابع:هناك أبحاث خاصة بترميم وصيانة الآثار ومنها الأسس العلمية لعلاج وصيانة الأيقونات القبطية المنفذة بأسلوب التمبرا، تأثير البيئة الساحلية على تلف كنيسة القديسة أوجينى ببورسعيد، دراسة استقصائية عن حالة الصيانة فى المواقع الأثرية المصرية، دراسة مقترحة إمكانية استخدام طرق الفحص والتحليل المختلفة وإدماجها فى تقنية الGIS واستخدامها فى التسجيل الكامل لكل مراحل التوثيق والعلاج والحفظ للمواقع الأثرية القبطية.



وأشار إلى موضوعات متنوعة أخرى خاصة بالتوثيق ومنها التوثيق العلمى للمنسوجات القبطية تطبيقًاعلى أحد نماذج النسيج الوبرى المصبوغ وخاصة بالمخربشات ومنها المخربشات العربية بجبانة العرائس القبطية بواحة الداخلة دراسة أثرية فنية والتراث القبطى ومنها أهمية المحافظة على التراث القبطى فى ظل المواثيق والاتفاقات الدولية، منطقة دير القديس يوحنا القصير الرهبانية بوادى النطرون